Φημολογία για τον 32χρονο Άγγλο αριστερό μπακ, Ντάνι Ρόουζ και την ΑΕΚ, κάτι το οποίο ωστόσο διαψεύδεται από την Ένωση.

Τις τελευταίες ώρες έχει αναπτυχθεί μια φημολογία που θέλει τον Ντάνι Ρόουζ να έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΑΕΚ.

Πρόκειται για τον 32χρονο Άγγλο διεθνή αριστερό μπακ, ο οποίος επί χρόνια ανήκε στην Τότεναμ και πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από τη Γουότφορντ, στην οποία αγωνιζόταν από πέρυσι.

Η ΑΕΚ πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το όνομα του Ρόουζ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κάτι με τον Ρόουζ, ο οποίος είναι 29 φορές διεθνής με την Εθνική Αγγλίας.

I hear ex-Tottenham ace Danny Rose has a verbal agreement with AEK Athens.

Deal expected to be completed soon.

Another big signing of a full-back after Djibril Sidibe's arrival #THFC