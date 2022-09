Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ του ΠΑΟΚ κλήθηκε στην Εθνική Σουρινάμ για το επερχόμενο φιλικό με τη Νικαράγουα.

Στην Εθνική ομάδα του Σουρινάμ για το φιλικό με τη Νικαράγουα κλήθηκε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ.



Το ματς θα διεξαχθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και αυτόματα ο 34χρονος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει για μερικές ημέρες από τις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.



Your team for the upcoming games ! 👏#SURMNT #BribiNaKrakti pic.twitter.com/UqI0VxhoJn