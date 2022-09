Η ΑΕΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση!

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τομ Φαν Βέερτ έκλεισε και το σπουδαίο deal με τον Τζιμπρίλ Σιντιμπέ!

Η Ένωση βρισκόταν σε πολύ καλό δρόμο για να κλείσει τη συμφωνία και με τον 30χρονο Γάλλο διεθνή δεξιό μπακ, το όνομα του οποίου είχε αποκαλύψει η Equipe, και το deal πλέον είναι οριστικό!

Ο Σιντιμπέ αποτελεί ουσιαστικά παίκτης της ΑΕΚ, με τον Γάλλο δεξιό μπακ να έρχεται την Τετάρτη (7/9) στην Αθήνα για να ανακοινωθεί από την Ένωση!

Πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ με έναν πολυθεσίτη ποδοσφαιριστή, ο οποίος εκτός από δεξιός μπακ, μπορεί να αγωνιστεί και ως στόπερ, αλλά και στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Σιντιμπέ αποτελεί την όγδοη μεταγραφική προσθήκη της ΑΕΚ μετά τους Γιόνσον, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς, Βίντα, Μουκουντί, Ελίασον και Φαν Βέερτ.

Το who is who του Σιντιμπέ