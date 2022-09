Δύσκολη αποστολή θα έχει ο ΟΦΗ απέναντι στον Βόλο, αφού θα έχει συνολικά πέντε απουσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών.

Οι Κρητικοί θα ταξιδέψουν στην πόλη της Θεσσαλίας χωρίς οι Ντουρμισάι, Νέιρα, Τοράλ, Μπαλογιάννης και Τσιλιανίδης να είναι στην διάθεση του Νίκου Νιόπλια δυσκολεύοντας αρκετά το έργο του Έλληνα τεχνικού στο παιχνίδι με τους Βολιώτες (04/09, 19:00).

Ο ΟΦΗ ευτύχησε να έχει και μία επιστροφή, αφού ο Μπρους Καμάου τέθηκε και πάλι στην διάθεση της ομάδας.

Η αποστολή των Κρητικών για τον αγώνα με τον Βόλο:

Στίβενς, Σωτηρίου, Μανδάς, Λάρσον, Πασαλίδης, Μαρινάκης, Βούρος, Διαμαντής, Γιαννούλης, Γιοχού, Τοράρινσον, Ντιουσέ, Μπουζούκης, Στάικος, Μεγιάδο, Αποστολάκης, Ντικό, Καμάου και Θεοδοσουλάκης.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Βόλο ΝΠΣ ___ Our squad list for the match against @fcvolos#volosofi #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday3 #greece #football #crete pic.twitter.com/le4TmlODAz