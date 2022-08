«Ο Καμάου θα φύγει από τον ΟΦΗ»

Στην πατρίδα του 25χρονου μεσοεπιθετικού μεταδίδουν πως ο Μπρους Καμάου θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον ΟΦΗ.

Ο Καμάου δεν έχει παίξει φέτος λόγω τραυματισμού με τον ΟΦΗ, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 22 συμμετοχές και ένα γκολ με τη φανέλα των Κρητικών.



Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν στην πατρίδα του 25χρονου μεσοεπιθετικού από την Αυστραλία, ο παίκτης αναμένεται σύντομα να αποτελέσει παρελθόν από το club.



Bruce Kamau is very close to leaving OFI Crete in Greece. Unsure where he is going at this stage but departure is imminent.#AussiesAbroad