Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ο Ομάρ Ελαμπντελαουί της Γαλατάσαραϊ βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ και της Μαρσέιγ.

Ο 30χρονος Νορβηγός δεξιός μπακ, που επανήλθε στο φινάλε της περσινής χρονιάς από το σοβαρό πρόβλημα που είχε με τον τραυματισμό στο μάτι του, βρίσκεται στα ραντάρ της ΑΕΚ και της Μαρσέιγ σύμφωνα με tweet του δημοσιογράφου της «Guardian», Γουίλ Άνγουιν.

Φέτος, ο Ομάρ Ελαμπντελαουί δεν έχει αγωνιστεί ακόμα με την φανέλα της Γαλατάσαραϊ στην οποία ανήκει και δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023. Στα πρώτα δύο ματς ήταν εκτός αποστολής, ενώ στα τελευταία δύο ήταν στον πάγκο.

Galatasaray’s Omar Elabdellaoui is attracting interest from Marseille and AEK Athens. He could leave before the end of the window, I am told