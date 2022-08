Η «παρουσίαση» του Ουί Τζο Χουάνγκ: «Το γκολ έγινε η μοίρα μου» (vid)

Ο διεθνής Κορεάτης «συστήθηκε» στο φίλαθλο κοινό της ομάδας του Ολυμπιακού μέσω ενός πολύ καλού βίντεο του καναλιού της ΠΑΕ.

Ο Ουί Τζο Χουάνγκ σε βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε δηλώσεις και ενώ ενδιάμεσα υπήρχαν φάσεις με γκολ του. Μεταξύ άλλων είπε: «Θυμάμαι τη πρώτη φορά που ακούμπησα μπάλα όταν ήμουν παιδί. Από τότε το ποδόσφαιρο έγινε η αγάπη μου.

Το γκολ έγινε η μοίρα μου. Σε κάθε βήμα μου και σε κάθε σκέψη μου στο γήπεδο. Αποφαστικότητα, δύναμη και πάθος. Το όνομά μου είναι Χουάνγκ. Ουί Τζο Χουάνγκ».

Ο Ουί Τζο Χουάνγκ στα «ερυθρόλευκα»! / Ui Jo Hwang in the red and white of Olympiacos! / 올림피아코스의 레드 앤 화이트 유니폼을 입은 황의조!



