Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού, καθώς ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπερνάρντ Ντουάρτε από τα μεγάφωνα της Λεωφόρου λίγη ώρα πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ιωνικό.

Οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν μία μεταγραφή άλλων εποχών, αφού ανακοίνωσαν την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της ομάδας με τον Ιωνικό προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στην Λεωφόρο με τα συνθήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος να δίνουν και να παίρνουν.

Ο Μπερνάρντ θα υπογράψει συμβόλαιο δύο έτων με το «τριφύλλι» και θα έρθει την Τρίτη (23/08) στην Αθήνα για να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα.

Το who is who του Μπερνάρντ