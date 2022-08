Μουκουντί: «Τιμή μου που φοράω τα χρώματα της ΑΕΚ»

Ο Αρόλντ Μουκουντί έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media ως παίκτης της ΑΕΚ εκφράζοντας την περηφάνεια του που έγινε μέλος της Ένωσης.

Ο Μουκουντί ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ καθώς υπέγραψε για τέσσερα χρόνια στους κιτρινόμαυρους και ανακοινώθηκε.

Ο 25χρονος Καμερουνέζος στόπερ έκανε και την πρώτη του ανάρτηση στα social media και συγκεκριμένα στο twitter όπου τόνισε ότι είναι τιμή για εκείνον που ήρθε στην ΑΕΚ.

«Είμαι τόσο χαρούμενος και περήφανος που ξεκινάω μια νέα περιπέτεια δίπλα σας και είναι τιμή μου που φοράω τα χρώματά σας. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς για το καλωσόρισμά σας και για την καλοσύνη σας», ανέφερε στο μήνυμα του ο Μουκουντί.

I am so happy and proud to start a new adventure by your side and honored to wear your colors.

Thank you to all the fans for your welcome and your kindness. @AEK_FC_OFFICIAL

💛🖤#AEKFC #SergentMoukou pic.twitter.com/rXBf3eH89o