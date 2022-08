Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε την τέταρτη εμφάνιση για την σεζόν 2022-23, επιλέγοντας μια φανέλα μωβ απόχρωσης, χρώμα που έχει φορεθεί από την ομάδα τις προηγούμενες δεκαετίες.

Η τέταρτη φανέλα του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσιάστηκε σήμερα στο κοινό της ομάδας και αμέσως το μυαλό πολλών επέστρεψε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Βάσει των κανονισμών η συγκεκριμένη φανέλα δε πρέπει να έχει αποχρώσεις του μαύρου και του άσπρου, αλλά να είναι ένα εντελώς διαφορετικό χρώμα. Και η επιλογή είναι το μωβ χρώμα.

Our new fourth kit for this season 🟣 #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/A0X9axNsMN