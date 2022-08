Ο Παναθηναϊκός δίνει την δική του μάχη για να πραγματοποιήσει μία σημαντική μεταγραφή, καθώς έχει καταθέσει πρόταση στον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, Μπερνάρντ, ο οποίος θέλει να μείνει ελεύθερος από την Αλ Σαρίγια.

Ο 29χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αλ Σαρίγια και θέλει να αποχωρήσει από κει. Εκεί ακριβώς εμφανίζεται το «τριφύλλι» που έχει υποβάλλει μία προσφορά-υπέρβαση για τα δικά του δεδομένα στον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο ακόμη ένα χρόνο με την αραβική ομάδα και θα πρέπει να βρει τρόπο να λύσει την συνεργασία του.

Η περίπτωσή του είναι αρκετά δύσκολη αλλά το Τριφύλλι κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, έχοντας ισχυρό ανταγωνισμό. Τόσο από την Κορίνθιανς όσο και από άλλες ελληνικές ομάδες, στις οποίες έχει προταθεί ο ποδοσφαιριστής. To όνομα του Μπερνάρντ είχε... κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες, στο ''πράσινο στρατόπεδο'' διέψευδαν την περίπτωσή του αλλά τελικά υπήρχε και... καπνός και φωτιά.

O διεθνής άσος μπορεί να αγωνιστεί κυρίως ως ακραίος μεσοεπιθετικός αλλά και στον άξονα της μεσαίας γραμμής και διακρίνεται για την ποιότητά του στο παραγωγικό κομμάτι, στοιχείο το οποίο λείπει από το φετινό σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το who is who του Μπερνάρντ