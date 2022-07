Ο Άντρατζ Σπόραρ και άνθρωποι από το περιβάλλον του επιβεβαίωσαν στο Gazzetta πως «κλείνει» άμεσα στον Παναθηναϊκό και τις επόμενες ώρες αναμένεται να «σφραγιστεί» με υπογραφές η σπουδαία και δαπανηρή μεταγραφή του στο «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Άντρατζ Σπόραρ, με την Abola να φέρνει το όνομα του στην επικαιρότητα και από την Σλοβενία να γίνεται γνωστό το πρωί της Τετάρτης πως το θέμα είναι πολύ προχωρημένο. Το Gazzetta επικοινώνησε με τον διεθνή στράικερ πριν λίγη ώρα και εκείνος επιβεβαίωσε πως άμεσα θα φορέσει την πράσινη φανέλα και ότι είναι αρκετά χαρούμενος με την προοπτική του Παναθηναϊκού, χωρίς να θέλει να πει τίποτα περισσότερο, σεβόμενος τις διαδικασίες του κλαμπ. Eπιβεβαίωση υπήρξε και από το περιβάλλον του παίκτη.

Οι «πράσινοι» θα δώσουν ένα ποσό πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας, με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να πλησιάζουν στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, η μεταγραφή θα πρέπει να θεωρείται «τελειωμένη», καθώς μέσα στην ημέρα ο Σπόραρ θα υπογράψει τα συμβόλαια που του έχουν στείλει οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» και τις επόμενες ημέρες θα έρθει στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις επίσημες ανακοινώσεις.

