Με τον Μάγκνουσον στο αρχικό του σχήμα θα υποδεχθεί απόψε (24/7) ο Παναθηναϊκός το Βόλο, σε ακόμη ένα φιλικό του ματς.



Ο Ισλανδός στόπερ θα είναι μαζί με τον Σένκεφελντ στο κέντρο της άμυνας του «τριφυλλιού», που αναλυτικότερα θα έχει τον Μπρινιόλι στο τέρμα, τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ στην άμυνα, τους Πέρες, Αλεξανδρόπουλο στον άξονα, τους Παλάσιος, Αϊτόρ στα άκρα και τον Καρλίτος πίσω από τον Ιωαννίδη που θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.



