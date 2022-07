Ο Πορτογάλος winger, Ρόνι Λόπες, παρότι έχει αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό δεν άλλαξε εικόνα προφίλ ενώ συχνά πυκνά κάνει Insta Stories με σορτσάκι του συλλόγου.

Ρόνι Λόπες και Ολυμπιακός . Μία σχέση που έληξε από αγωνιστικής πλευράς καθώς ο παίκτης δεν συνέχισε στον Ολυμπιακό με τους Ερυθρόλευκους να έχουν στραφεί σε άλλες λύσεις. Η Σεβίλλη από την άλλη δεν θέλει να τον κρατήσει.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τον παίκτη έχει να κάνει με τα social media του. Στο προφίλ του στο Instagram διατηρεί τη φωτογραφία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αναφέρεται ως παίκτης του Ολυμπιακού (δεν το έχει αλλάξει δηλαδή) και επίσης σε κάποια Insta Stories του έκανε προπονήσεις με σορτσάκι των Πρωταθλητών Ελλάδας.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν πως ο Λόπες θα γυρίσει στον Ολυμπιακό. Δείχνουν όμως τη διάθεση του έμπειρου winger να πάρει ξανά ευκαιρία στους Ερυθρόλευκους. Θυμηθείτε πιο κάτω τη γκολάρα που είχε βάλει ο Λόπες στο ματς με τον ΠΑΣ.

Rony Lopes couldn't score on a better time like this one as Pedro Martins Olympiacos' last win in official matches was on March 13th.pic.twitter.com/Mv8Le0QVvB