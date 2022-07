Ο εκπρόσωπος του Κούντε επιβεβαίωσε με ποστάρισμά του την παρουσία του στην Αθήνα για τον διεθνή χαφ που έχει προσελκύσει γερμανικό ενδιαφέρον.

Ο Πιέρ Κούντε απασχολεί ομάδες από τη Γερμανία όπως η Μπόχουμ. Κατά τα άλλα το γραφείο που τον εκπροσωπεί ανέβασε post για την παρουσία των ατζέντηδων του παίκτη στην Αθήνα και τα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός . Προφανώς και δεν έχει επιβεβαιωθεί το εάν αυτή η επίσκεψη του εκπροσώπου του Κούντε έχει να κάνει με το γερμανικό ενδιαφέρον, ωστόσο μπορεί να είναι μία ένδειξη.

Ο Κούντε είχε αφήσει ιδιαίτερα θετικό πρόσημο στο κλείσιμο της περασμένης σεζόν. Το ίδιο θετικό πρόσημο που έδειξε και σε επίπεδο προετοιμασίας, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το να παραχωρηθεί αλλού.

