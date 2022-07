Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε συμφωνία με τον διεθνή Ισλανδό στόπερ, Χορντούρ Μάγκνουσον και ο ποδοσφαιριστής αναμένεται άμεσα στην Αυστρία!

Μία πολύ δυνατή κίνηση για το κέντρο της άμυνάς του ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός! Το ''τριφύλλι'' έκανε δικό του, τον διεθνή Ισλανδό στόπερ, Χορντούρ Μάγκνουσον, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Ο διεθνής άσος καλύπτει πολλά από τα ''θέλω'' του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το κενό που άφησε ο Φραν Βέλεθ, καθώς είναι αριστεροπόδαρος, τεχνικά καλός, δυνατός, έμπειρος και με σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο.

Ο παίκτης έχει μπει ήδη στο αεροπλάνο και τις επόμενες ώρες αφού περάσει τα ιατρικά, αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή των ''πρασίνων'' που βρίσκεται στο Βαλχζε της Αυστρίας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

To who is who του Χόρντουρ Μάγκνουσον