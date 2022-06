Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού επιθετικού, Ντένις Αλίγιαγκιτς, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε και επίσημα τη μεταγραφή του νεαρού και χαρισματικού επιθετικού. Ο Αλίγιαγκιτς προορίζεται για τη β' ομάδα του συλλόγου.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Στον Ολυμπιακό ο Ντένις Αλίγιαγκιτς. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Τσέχου επιθετικού. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ντένις Αλίγιαγκιτς, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο 19χρονος επιθετικός, γεννημένος στις 10 Απριλίου του 2003, άρχισε την καριέρα του από την ακαδημία της Σλάβια Πράγας, ενώ έχει παίξει ως δανεικός σε Βλάσιμ και Σλόβαν Λίμπερετς.

Την προηγούμενη σεζόν, 2021-22, αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σλόβαν Λίμπερετς από τη Σλάβια Πράγας, ενώ είναι διεθνής και με την Εθνική Ελπίδων Τσεχίας.

Ντένις Αλίγιαγκιτς, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos @denisalijagic8 ! Olympiacos Transfer Welcome DenisAlijagic WelcomeAlijagic #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/ZRysZnyunX

Ο Ντένις Αλίγιαγκιτς στα «ερυθρόλευκα»! / @denisalijagic8 in the red and white of Olympiacos! Olympiacos Transfer Welcome DenisAlijagic WelcomeAlijagic WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/otInSibKlV