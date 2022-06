Ο Νάσμπεργκ «αποχαιρέτησε» τη Βαλερένγκα με γκολ (vid)

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός φαίνεται πως έπαιξε για τελευταία φορά με την ομάδα της χώρας του αφού θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ και μάλιστα βρήκε δίχτυα στο 2-2 που έφερε με την Ααλεσουντ.

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ προβάρει ο Ιβάν Νάσμπεργκ (απομένουν τα τυπικά) που απόψε (19/6) φαίνεται πως έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Βαλερένγκα, στο παιχνίδι της με την Ααλεσουντ.

Μάλιστα ήταν και ο πρωταγωνιστής για την ουσιαστικά πρώην πλέον ομάδα του, καθώς ο Νορβηγός στόπερ βρήκε με κεφαλιά δίχτυα στο 85' (έπαιξε από την αρχή μέχρι το τέλος) και διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό 2-2.

H Βαλερένγκα «γύρισε» τον αγώνα, καθώς βρέθηκε να χάνει με 2-0.

For et comeback - to mål på drøye to minutter til Vålerenga! 🔥 pic.twitter.com/mLbtXI8Gei