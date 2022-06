Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, Ματιέ Βαλμπουενά ανανέωσε για ακόμη μία σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» και θα... ριζώσει στο λιμάνι.

Τη «σκυτάλη» από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί στο «μέτωπο» των ανανεώσεων για τον Ολυμπιακό πήρε σήμερα (16/6) ο Ματιέ Βαλμπουενά, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν την παραμονή του στο λιμάνι για ακόμη μία σεζόν.

Ετσι ο Γάλλος μεσοεπιθετικός θα «τρέξει» την τέταρτη αγωνιστική του περίοδο με τα «ερυθρόλευκα» όπου και ήρθε το καλοκαίρι του 2019 και έκτοτε μετρά 121 συμμετοχές, 14 γκολ και 35 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.



Ο Ματιέ Βαλμπουενά ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2023! / @MathieuVal8 has renewed with Olympiacos FC until 2023! 🔴⚪️ #Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/27mHvXGtq4

Ως παίκτης του club ο 38χρονος κατάκτησε, μέχρι στιγμής, τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο, ενώ έχει κλέψει την παράσταση με ορισμένες φαντεζί του ενέργειες.



Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, μαζί με τον Ματιέ Βαλμπουενά, μετά την επισημοποίηση της παραμονής του στην ομάδα μας! / Mr. Evangelos #Marinakis, with @MathieuVal8 after the signing of his new contract with #Olympiacos FC!#Valbuena #Renewal #France pic.twitter.com/eh9b76lGBV