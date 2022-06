Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως θα δώσει φιλικό και με την Άλκμααρ στις 9 Ιουλίου στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει εδώ και μέρες κάνει γνωστά τα έξι φιλικά που θα δώσει κατά την παραμονή της ομάδας στην Αυστρία. Η αρχή θα γίνει στις 24 Ιουνίου με αντίπαλο την αυστριακή Ριντ και τελευταίο ματς θα δοθεί απέναντι στη Ζάλτσμπουργκ, στις 2 Ιουλίου.

Υπάρχει όμως και άλλο φιλικό. Ειδικότερα ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό πως θα αντιμετωπίσει την Άλκμααρ, σε φιλική αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη, στις 9 Ιουλίου (20.30).

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει για τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα με την ΑΖ Άλκμααρ.

Συγκεκριμένα, στις 9 Ιουλίου ημέρα Σάββατο, στις 20:30, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την ΑΖ Άλκμααρ στο Καραϊσκάκη.

Αναλυτικά τα φιλικά ματς προετοιμασίας του Ολυμπιακού, έχουν ως εξής:

24 Ιουνίου 2022 19:00 / «Automobile Pühringer Arena» Peuerbach

Ριντ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

25 Ιουνίου 2022 19:00 / «Automobile Pühringer Arena» Peuerbach

Φορτούνα Ντίσελντορφ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

27 Ιουνίου 2022 19:00 / «DAXL-Arena» Andorf

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Κρακόβια

29 Ιουνίου 2022 19:00 / «Huber Arena» Wels

Σλάβια Πράγας – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1 Ιουλίου 2022 16:30 / «Saalfelden Arena» Saalfelden

Αρμίνια Μπίλεφελντ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2 Ιουλίου 2022 16:30 / Zell am See

Σάλτσμπουργκ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

9 Ιουλίου 2022 20:30 / «Γ. Καραϊσκάκης»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΖ Άλκμααρ

* Ώρες Ελλάδας

Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει την Άλκμααρ, σε φιλική αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη, στις 9 Ιουλίου! / Our team will face @AZAlkmaar, in a pre-season friendly game at "G. Karaiskakis", on July 9th! Olympiacos Alkmaar PreSeason2022 PreSeason FriendlyMatches Football pic.twitter.com/cRpLaQPgL7