Ο 26χρονος φορ που δεν συνεχίζει στη Ρίγα της Λετονίας προχωρά σε συνεχείς αναρτήσεις του που αφορούν τον «Αγιαξ της Ηπείρου».

Στην «πραγματικότητα» του ΠΑΣ Γιάννινα φαίνεται πως επανήλθε ένας παλιός γνώριμος της ομάδας και πιο συγκεκριμένα ο Ζαν Μπαπτίστ Λεό, ο 26χρονος φορ που ήταν στον «Αγιαξ της Ηπείρου» για σχεδόν τρία χρόνια (από το καλοκαίρι του 2018 μέχρι τον Φλεβάρη του 2021) όταν και πήρε τότε μεταγραφή για τη Ρίγα.

Πρόσφατα στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε σοβαρά, αποχώρησε από την ομάδα της Λετονίας και το όνομά του «παίζει» για επιστροφή στους «Ζωσιμάδες», ενώ εκείνος το τελευταίο διάστημα «τροφοδοτεί» τα σχετικά σενάρια, με σχετικές αναρτήσεις του στα social media.

Τελευταία χρονικά εκείνη που ανάρτησε από το στάδιο της αποθεραπείας του με φανέλα του ΠΑΣ όπου έγραψε «Do you think i’m ready to play ? Soon !!!”. (σ.σ. Νομίζετε ότι είμαι έτοιμος να παίξω; Σύντομα!!!)».