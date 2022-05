«Η Πόρτο δεν πληρώνει 5.500.000 ευρώ για Σεμέδο»

Η Πόρτο, φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένη να πληρώσει 5.500.000 ευρώ για να αγοράσει τον Σεμέδο, αλλά δεν αποκλείεται να επαναδιαπραγματευτεί με τον Ολυμπιακό για να ρίξει το ποσό της ρήτρας.

Η O Jogo κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο τον Σεμέδο και το... μέλλον του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Πόρτο δεν ψήνεται να πληρώσει 5.500.000 ευρώ στον Ολυμπιακό για να κάνει δικό της τον παίκτη.

«Ο παίκτης ενημερώθηκε ότι η ρήτρα για την αγορά του δεν θα ενεργοποιηθεί από την Πόρτο. Οι "δράκοι" αναζητούν εναλλακτική στη Βραζιλία, χωρίς όμως να αποκλείουν νέα διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό», τονίζουν χαρακτηριστικά οι Πορτογάλοι.

Όπως και να 'χει, φαίνεται ότι το θέμα με τον διεθνή στόπερ θα... τραβήξει.

