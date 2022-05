Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε μια φωτογραφία στα social media που δείχνει τους Φερνάντο Βαρέλα και Αλέξανδρο Πασχαλάκη να έχουν ένα ξεχωριστό τετ-α-τετ με τον προπονητή τους, Ραζβάν Λουτσέσκου.

Φερνάντο Βαρέλα και Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτελούν παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, με τον Ιβάν Σαββίδη να τους ευχαριστεί θερμά για την μεγάλη τους προσφορά στην ομάδα και να τους αποχαιρετά.

Ο κύκλος για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές έκλεισε έχοντας γράψει τη δική τους ιστορία. Βαρέλα και Πασχαλάκης είχαν ένα ξεχωριστό τετ-α-τετ με τον προπονητή τους, Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον ΠΑΟΚ να σχολιάζει μέσα από τα social media:

«Δεν λες ποτέ αντίο, σε ανθρώπους που έγραψαν ιστορία. Θα είστε για πάντα μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πραγματικοί ηγέτες και θρύλοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας.

You never say goodbye to history makers. #TheBeast and #TheGoldkeeper will always be special members of our #PAOKfamily. True leaders and legends 🙌 #PAOK pic.twitter.com/hslywm2v3s