Ο Ολυμπιακός, ο Πέπε, ο Κάιπερς και η ανάγκη για ασφαλή αξιολόγηση

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τη φοβερή σεζόν που είχαν φέτος ο Πέπε, αλλά και ο Κάιπερς.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με τρία βιντεάκια, από το πολύ πρόσφατο εκτός έδρας παιχνίδι της Φαμαλικάο, τη νίκη της 3-2 επί της Μπελενένσες. Επικεντρώνοντας σε ένα παίκτη που ανήκει στον Ολυμπιακό, τον Πέπε, το Νο 88.

Εδώ είναι η φάση της ισοφάρισης της Μπελενένσες. Δείτε την όμορφη ασίστ του Πέπε.

Εδώ είναι η φάση του δεύτερου γκολ της Φαμαλικάο. Δείτε την έξυπνη (λεγόμενη) προασίστ του Πέπε.

Κι εδώ είναι η φάση του νικητήριου γκολ της Φαμαλικάο στο 95. Δείτε τι ωραίο γκολ κάνει ο Πέπε.

Η εμφάνιση του Πορτογάλου κεντρικού χαφ (Νο 8 κατά βάση έπαιξε φέτος, λιγοστές φορές και Νο 6) σε αυτό το παιχνίδι του έδωσε τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της 33η αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος, με βαθμολογία 8,2 με άριστα το 10, όπως μπορείτε να δείτε στο goalpoint.pt και στην παρουσίαση της ιδανικής ενδεκάδας της αγωνιστικής.

Δεν είναι η πρώτη φορά, ίσα ίσα, που ο Πέπε στο φετινό πορτογαλικό πρωτάθλημα μπαίνει στην καλύτερη ενδεκάδα της αγωνιστικής. Μάλιστα έχει μπει και στην ιδανική ενδεκάδα του μήνα. Γενικά η σεζόν του είναι απολύτως «γεμάτη» κι επιτυχημένη, θεωρείται δε από τους στυλοβάτες της πολύ καλής παρουσίας, για τα δεδομένα της, Φαμαλικάο, η οποία τερμάτισε στην 8η θέση της βαθμολογίας (επί 18 ομάδων).

Ο 25χρονος (20.5.1997) άσος λοιπόν έχει 32 συμμετοχές σε σύνολο 34-και οι 32 ως βασικός, τις 22 ολόκληρα 90λεπτα! Με πέντε γκολ (τα δύο με πέναλτι) και εφτά ασίστ! Κι άλλα πέντε παιχνίδια σε Κύπελλο και Λιγκ καπ, στα τέσσερα βασικός και στο ένα αλλαγή. Οπότε έκλεισε τη σεζόν με 36 ματς βασικός κι ένα αλλαγή. Να υπενθυμίσω δε ότι και στο β΄ μισό της περσινής σεζόν, όταν είχε παίξει και τότε δανεικός στη Φαμαλικάο, ο υψηλόσωμος Πορτογάλος μέσος είχε αγωνιστεί και στις 17 αγωνιστικές του β΄ γύρου του πρωταθλήματος, όλες 90λεπτες.

Η διαφορά είναι ότι φέτος έχοντας προσαρμοστεί καλύτερα, αλλά και παίζοντας πιο ψηλά στο γήπεδο, περισσότερο ως οκτάρι παρά ως εξάρι, έγινε πολύ πιο παραγωγικός, επιτέλους εκμεταλλευόμενος το πολύ καλό δεξί του πόδι-πήρε τις εκτελέσεις των κόρνερ και των φάουλ κι αυτό τον βοήθησε στο να σκοράρει και να «γράψει» ασίστ.

Το ερώτημα με τον Πέπε, αναφορικά με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024, είναι ένα: πρέπει να πάρει άλλη ευκαιρία η, να κοιτάξει ο σύλλογος να τον πουλήσει για να βγάλει τα σπασμένα μίας μεταγραφής τριών εκ. Ευρώ; Η δε αλήθεια είναι ότι παίζοντας με τα «ερυθρόλευκα» στο πρώτο εξάμηνο της περσινής σεζόν, έδειξε λίγα πράγματα, μπορείς να τα πεις και πολύ λίγα, με τη δικαιολογία ότι δεν είχε κάνει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό κι ότι η μεταγραφή του είχε γίνει τελευταία στιγμή, με τον ίδιο να έρχεται τραυματίας. Επίσης αλήθεια είναι ότι το περασμένο καλοκαίρι έκανε κανονικά προετοιμασία με τον Ολυμπιακό, έπαιξε στα πρώτα φιλικά, όμως και πάλι δεν έβγαλε μία πειστική εικόνα.

Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος, όμως αυτός ο παίκτης μου βγάζει ότι «κάτι» έχει, ότι ίσως δηλαδή να μην τον έχουμε αξιολογήσει σωστά η, μάλλον με ασφάλεια. Την στιγμή κατά την οποία ο Μαντί κι ο Μπουχαλάκης ήταν φέτος στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν ο ένας πιο ντεφορμέ από τον άλλο, με τον πρώτο να θεωρείται υπό μεταγραφή και τον δεύτερο να έχει κι αυτός κρούσεις από το εξωτερικό αυτή τη διετία, έχω ένα ερωτηματικό κατά πόσο είναι το πιο σοφό για τον Ολυμπιακό να μην σκεφθεί έστω τη λύση Πέπε. Ένα παιδί 1μ83, διεθνή 79 (!) φορές στις μικρές Εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, προερχόμενο από την Μπενφίκα κι έχοντας παίξει και τέσσερα-πέντε χρόνια βασικός στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, έστω με ομάδες τύπου Γκιμαράες, Εστορίλ και Φαμαλικάο.

Η σωστή αξιολόγηση είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι στις περιπτώσεις των μεταγραφών, των ανανεώσεων κλπ. Να υπενθυμίσω ότι ο Κάιπερς, τον οποίο ο Ολυμπιακός πούλησε με 800 χιλ. Ευρώ το περασμένο καλοκαίρι στην Μέχελεν, ευτυχώς έχοντας την προνοητικότητα να κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης κάπου 40 με 50%, έκανε φέτος μία τόσο καλή σεζόν στο Βέλγιο, με συνέπεια η ομάδα του να ζητάει 4-5 εκ. Ευρώ για να τον πουλήσει στην Γκεντ…

Ο 25χρονος Βέλγος επιθετικός έχει 13 γκολ και 10 ασίστ (!) σε 34 παιχνίδια (έχασε τα υπόλοιπα πέντε το Δεκέμβριο λόγω ενός τραυματισμού) κι ενώ απομένει και η σημερινή τελευταία αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος. Με τα στατιστικά αυτά θεωρείται από τους πιο καλούς επιθετικούς της σεζόν και μαζί με τον Στορμ (15 γκολ) ένα από τα καλύτερα επιθετικά δίδυμα. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέβηκε στα 3 εκ. Ευρώ και νομίζω ότι η πορεία του και δη σε μία ομάδα που δεν είναι μία από τις πιο δυνατές στο Βέλγιο, δεν δικαιώνει τις εισηγήσεις του Μαρτίνς και του Μοντέστο για παραχώρηση του παίκτη, για τον οποίο ο βελγικός Τύπος κάνει ύμνους, καθότι δεν είναι μόνο τα γκολ που βάζει, αλλά και η δουλειά που κάνει, καθώς θεωρείται ο πιο «εργατικός» φορ στο πρωτάθλημα.

Πού θέλω να καταλήξω: όταν βλέπεις ένα παίκτη 25 ετών να κάνει τέτοια σεζόν στην Πορτογαλία όπως ο Πέπε, νομίζω ότι αν μη τι άλλο πρέπει να εξαντλήσεις την αξιολόγηση του. Ειδικά όταν μπορεί να χρειαστείς παίκτη στη θέση του.

Παρεμπιπτόντως, ο Πέπε άλλαξε μάνατζερ κι από το γραφείο του Ουλίσες Σάντος (US 11) πήγε στο γραφείο του Άλβαρο Τόρες (YOU FIRST SPORTS)

Άσχετο: Δεν είναι τόσο πολλά (18 εκ. Ευρώ) όπως είχε αρχικά ακουστεί τα λεφτά με τα οποία συμφώνησε ο Ολυμπιακός με την Cosmote. Πιο λίγα είναι. Όχι πολύ πιο λίγα, αλλά πιο λίγα. Και πάλι, όμως, τα μακράν πιο πολλά που έχει πάρει ελληνικός σύλλογος όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από τηλεοπτικά δικαιώματα.