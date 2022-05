Χωρίς τους τραυματίες Μπα, Σισέ, Φορτούνη, Μανωλά και Ονιεκούρου, αλλά και τους επιβαρυμένους Λαλά, Μαντί, Μασούρα, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Γκάρι, Σωκράτη και Βατσλίκ στο «Κλ. Βικελίδης» κόντρα στον Άρη ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (8/5, 21.00, NS PRIME) στο «Κλ. Βικελίδης» τον Άρη, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League Interwetten. Έχοντας εξασφαλίσει τον τίτλο και καθώς αρκετοί παίκτες είναι επιβαρυμένοι και τραυματίες, ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε στην αποστολή νέους παίκτες, όπως οι Κινκουέ, Μπαγκαλιάνης, Κίτσος, Ξενιτίδης, Σουρλής και Μαρίνος. Μετά από καιρό μπήκε στην αποστολή της πρώτης ομάδας ο Καρμπόβνικ.

Εκτός έμειναν οι Μπα, Σισέ, Φορτούνης, Μανωλάς και Ονιεκούρου που έχουν ενοχλήσεις, ενώ για λόγους ξεκούρασης τέθηκαν νοκ άουτ οι Λαλά, Μαντί, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος και Βατσλίκ. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη χωρίς εννιά βασικούς παίκτες, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί σε σερί αγώνες το τελευταίο διάστημα, με πιο πρόσφατο το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μόλις την προηγούμενη Τετάρτη, στο οποίο οι Ερυθρόλευκοι «κλείδωσαν» τον 47ο τίτλο στην ιστορία τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέδρο Μαρτίνς είχε δηλώσει μετά το ματς στην Τούμπα ότι «στα επόμενα ματς θα δούμε αλλαγές: είναι ευκαιρία να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε παίκτες όπως ο Φαντιγκά, ο Κίτσος, ο Σουρλής και ο Τζολάκης».

Η αποστολή:

Κρίστινσον, Καραργύρης, Τζολάκης, Κινκουέ, Καρμπόβνικ, Παπαδόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Κίτσος, Μπουχαλάκης, Κούντε, Λόπες, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Καρβάλιο, Φαντιγκά, Α. Καμαρά, Ξενιτίδης, Βαλμπουενά, Κανέ, Σουρλής, Αραμπί, Τικίνιο, Μαρίνος.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Άρη. / The squad players selected ahead of the match against Aris. #Olympiacos #slgr #Playoffs #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/oyOZA4N6xf