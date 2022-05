Ο Πέδρο Μαρτίνς αποφάσισε να επιβραβεύσει τον Λόπες και τον έχει βασικό για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Η αρχική διάταξη του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ με βασικούς τους Λόπες και Τικίνιο σε 4-3-3: Βατσλίκ - Λαλά, Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Μπα και Ρέαμπτσιουκ - Μαντί Καμαρά, Εμβιλά και Μπουχαλάκης - Λόπες, Μασούρας και Τικίνιο.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ! / Our line-up for today's match against PAOK!