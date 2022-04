Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Ολυμπιακού έστειλε και εκείνος το ευχετήριο μήνυμά του για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα.

Το ευχετήριο post του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους. Οι Άγιες αυτές ημέρες να μας γεμίσουν υγεία, αγάπη και δύναμη. Με την πίστη αρωγό να διαβούμε σε δρόμους γεμάτους φως και σε καλύτερες ημέρες». / “Happy Resurrection Day, Happy Easter to all. May these Holy Days fill us with health, love and strength. With faith may we walk towards paths full of light and better days".