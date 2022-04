Ο Ματίας Αλμέιδα έκανε σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής, ήξερε τι σημαίνει να είσαι στην κορυφή. Ωστοσο χρειάστηκε να περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, που τον οδήγησαν στον αλκοολισμό αλλά και στη μάχη με το «τέρας» της κατάθλιψης.

Ο 48χρονος Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις με την ΑΕΚ για την τεχνική ηγεσία της, είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας. Αυτό φρόντισε να δείξει και κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα, αγωνιζόμενος σε Σεβίλλη, Λάτσιο, Πάρμα, Ίντερ και Μπρέσια από το 1996 έως το 2005 και ξεχώριζε για τη μαχητικότητα και την «τρέλα» που έβγαζε στο χορτάρι. Η πιο μεγάλη στιγμή της καριέρας του ήταν οι κατακτήσεις τροπαίων με Λάτσιο (τέσσερις τίτλους), Πάρμα (έναν τίτλο) και Ρίβερ Πλέιτ (4 τίτλους). Μάλιστα, με την εθνική Αργεντινής, συμμετείχε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα (1996), όπου η «Αλμπισελέστε», ηττήθηκε (1-2) από τη Νιγηρία.

Αδιαμφισβήτητα, ως ποδοσφαιριστής χάραξε σπουδαία πορεία. Ηξερε τι σημαίνει να είσαι στην κορυφή, αλλά όπως έχει παραδεχθεί και ο ίδιος δεν ήταν όλες οι μέρες του φωτεινές. Στην αυτοβιογραφία του που έχει κυκλοφορήσει με ονομασία «Almeyda , Life and Soul», ο υποψήφιος τεχνικός της ΑΕΚ μιλάει για το πρόβλημα αλκοολισμού που αντιμετώπιζε αλλά και για το στάδιο της κατάθλιψης που πέρασε.

Στην αυτοβιογραφία του, ο Αλμέιδα αποκάλυψε ότι είχε τρομερό πρόβλημα με τον αλκοολισμό αλλά και το τσιγάρο, σε σημείο που μια μέρα χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Κι όλα αυτά όσο αγωνιζόταν με τα χρώματα της Ίντερ.

Feels like a Matías Jesús Almeyda appreciation morning.



The combustible Argentine forged a winding career throughout South America and Europe for the likes of River, Sevilla, Lazio, Parma, Inter, Brescia and *checks notes* FK Lyn. pic.twitter.com/kaSQ93GRQ9