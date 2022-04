Ο Ολυμπιακός γράφει απόψε ιστορία

Ο Κ. Νικολακόπουλος αναφέρεται μέσα από το blog του στο Gazzetta στη διπλή σημασία που έχει το αποψινό παιχνίδι για όλη την οικογένεια του Ολυμπιακού.

Ο πολύς κόσμος του Ολυμπιακού ίσως δεν έχει κατανοήσει πλήρως τη (διπλή) σημασία του αποψινού φιλικού με τη Σαχτάρ του Ντόνετσκ στο Καραϊσκάκη.

Ξέρετε, συνήθως στη ζωή μας κάποια πράγματα τα αντιλαμβανόμαστε πιο καλά μετά από καιρό.

Ο Ολυμπιακός πρωτίστως δίνει σήμερα, ως ένας μεγάλος αθλητικός οργανισμός χείρα βοηθείας προς ένα αφάνταστα δοκιμαζόμενο λαό, σε χιλιάδες πρόσφυγες. Ανθρώπους που δεν έχουν καμία ευθύνη σε όλη αυτή την τραγωδία που ζουν. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με πολιτικές και με κυβερνήσεις. Έχουμε να κάνουμε με τους απλούς ανθρώπους.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός γράφει ιστορία σήμερα! Για άλλη μία φορά. Στο μέλλον θα έχει να λέει το κλαμπ, αλλά και ο κόσμος του, ότι ήταν η πρώτη ομάδα που έδωσε φιλικό με την Σαχτάρ στην περιοδεία της για την ειρήνη. Σκεφθείτε το λίγο και θα κατανοήσετε ότι δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα.

Τώρα, νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνουμε επαρκώς, μετά από κάποια χρόνια θα το μνημονεύουμε ως ιστορικό γεγονός.

10 Ευρώ είναι το εισιτήριο (εξυπακούεται ότι δεν χρειάζεται να έχεις κάρτα φιλάθλου Ολυμπιακού για να πας απόψε στο γήπεδο).

A Match for Peace. Olympiacos host Shakhtar Donetsk in a friendly match tonight. All proceeds will be given to financially support Ukrainian refugees. #Olympiacos #StopWar pic.twitter.com/wDYkYyp2Q5

Shakhtar Donetsk announces its international tour of charity games promoting peace and refugee aid, backed by Ukraine’s government which hopes it will also raise money for the army. Tour starts at Olympiakos on Saturday.https://t.co/gNNDi1jK4n