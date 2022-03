Ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει τον Ολυμπιακό κόντρα στον ΠΑΣ με Παπασταθόπουλο - Σισέ στο κέντρο της άμυνας, ενώ δίπλα στον Εμβιλά ξεκινά ο Μαντί Καμαρά.

Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα, σε αγώνα για την 2η αγωνιστική των play offs. Ο Πέδρο Μαρτίνς χρησιμοποιεί τους Παπασταθόπουλο - Σισέ στο κέντρο της άμυνας, ενώ δίπλα στον Εμβιλά ξεκινά ο Μαντί Καμαρά. Στη γραμμή κρούσης εκ νέου ο Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Mαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Ροντρίγκες, Καρβάλιο, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina! #Olympiacos #PASOLY #slgr #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/96RnMLru44