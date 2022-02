Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης πήρε τα εύσημα από τον Ολυμπιακό στα social media της ομάδας για τις 200 συμμετοχές του.

Δείτε πιο κάτω το ποστάρισμα του Ολυμπιακού για τους 200 αγώνες του Μπουχαλάκη...

συμμετοχές για τον αρχηγό μας Ανδρέα Μπουχαλάκη, σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας! Συγχαρητήρια Ανδρέα! / Congratulations @ABouchalakis for achieving 200 appearances with Olympiacos in all competitions! Olympiacos Bouchalakis Captain Congratulations pic.twitter.com/rCUAp2aWHf