Ο 29χρονος Τρικαλινός μεσοεπιθετικός στην επανεμφάνισή του με τα χρώματα του Ολυμπιακού Β' έπαιζε σαν να μην πέρασε μία μέρα...

Ο Κώστας Φορτούνης 237 ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον χιαστό του και το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Βολσφμπέργκερ επέστρεψε στα γήπεδα. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να διευκρινίσουμε το τι θα ισχύσει για τον Κώστα.

Μετά το 45λεπτο που πήρε με τον Ολυμπιακό Β' είναι πιθανό να πάρει και άλλον χρόνο συμμετοχής με τη 2η ομάδα αλλά σε ματς που θα γίνει στον Ρέντη και μετά να ακολουθήσει η πρώτη ομάδα. Τώρα έχει την αξία του στο τι έδειξε ο έμπειρος διεθνής στο 45λεπτο με τα Τρίκαλα εκτός από το γκολ του.

Μες στο ματς λειτούργησε προφανώς ως δεκάρι ενώ όποτε χρειαζόταν γύριζε πίσω. Έκανε τουλάχιστον 5 αλλαγές παιχνιδιού και συνεργάστηκε πολύ καλά με παίκτες όπως ο Καρμπόβνικ.

Από πλευράς ενεργειών στο 19' ο Τρικαλινός μεσοεπιθετικός είχε καλό σουτ στο τέρμα και ενώ στο 23' και αφού πέρασε δύο αντιπάλους, έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το γκολ ήρθε στο 25ο λεπτό με τον Ξενιτίδη να πιέζει και να κλέβει στο ημικύκλιο με τον Φορτούνη να γίνεται κάτοχος της μπάλας πλασάροντας ιδανικά για το 1-0.

Για τον Φορτούνη βέβαια αυτό το επίπεδο είναι και μία άλλη συνθήκη. Η ποιότητά του είναι τέτοια που είναι δεδομένο ότι δεν είχε θέμα προσαρμογής ή δυσκολίες. Ειδικά ένας τέτοιος παίκτης με τη μπάλα στα πόδια παραμένει εξαιρετικός. Βέβαια σε αυτό το χρονικό σημείο χρειάζεται και η ανάλογη διαχείριση.

Η επιστροφή του Φορτούνη είναι γεγονός! Σιδερένιος Κώστα, μας έλειψες! / Welcome back, Kostas! We missed you! Olympiacos Fortounis WelcomeBack Return pic.twitter.com/0YEMuVNyDd