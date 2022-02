Μετά τον Μοχάμεντ Σάαντ Αλ-Καχτάν, ο Ολυμπιακός προχώρησε και στην απόκτηση του Μεσαρι Αλμασάρι.

Οι Πειραιώτες προχώρησαν στην απόκτηση του Σαουδάραβα Αλ-Καχτάνι για τη β' ομάδα. Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός δοκιμάστηκε και κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους της ομάδας, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες ώρες τη μεταγραφή του.

Μαζί με τον Αλ-Καχτάνι, οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν στην Ελλάδα και δύο ακόμη συμπατριώτες του. Ο λόγος για τους Αμπντουλάχ Μαχμπούντ και τον Μεσαρι Αλμασάρι, οι οποίοι βρίσκονται στο Ρέντη και έχουν ξεκινήσει ήδη προπονήσεις.

Ο Μαχμπούμπ δεν πέρασε με επιτυχία τα δοκιμαστικά σε αντίθεση με τον Μεσαρι Αλμασάρι, ο οποίος θαυπογράψει με τον Ολυμπιακό και θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, όπως ακριβώς θα συμβεί και με τον Μοχάμεντ Σάαντ Αλ-Καχτάν.

Οι τρεις Σαουδάραβες, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα προπόνησης της Β' ομάδας του Ολυμπιακού, ήρθαν στη χώρα μας έπειτα από τη συνεργασία των πρωταθλητών Ελλάδος με το υπουργείο Αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας μέσω του προγράμματος «Saudi Scholarship for Developing Football Talents».

