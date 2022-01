Ο Αμπντουλαγιέ Νταμπό ανήκει πλέον και επίσημα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, με συμβόλαιο που θα έχει ισχύ έως το 2026.

Η ανακοίνωση για τον Νταμπό:

Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του Αμπντουλαγέ Νταμπό. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2026 είναι ο Αμπντουλαγέ Νταμπό.

Ο Γάλλος μέσος είναι γεννημένος στις 4 Μαρτίου 2001 στη Ναντ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ναντ, παίζοντας σε Κ17, Κ19 και Β’ ομάδα του συλλόγου ενώ πριν ακόμα κλείσει τα 17 του έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία του γαλλικού συλλόγου που υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο. Το πρώτο μισό του 2021 αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού στην Κ23 της Γιουβέντους για να επιστρέψει στη συνέχεια στη Ναντ.

Έχει υπάρξει διεθνής με τις Κ16, Κ17 και Κ18 εθνικές ομάδες της Γαλλίας ενώ έχει καταγωγή από τη Γουϊνέα.

Ο Αμπντουλαγιέ Νταμπό στα «ερυθρόλευκα»! / Abdoulaye Dabo in the red and white of Olympiacos!

Olympiacos Transfer Welcome AbdoulayeDabo WelcomeDabo WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/BgJJh29nLT