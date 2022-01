Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ, Ντιμπί Κεϊτά, ο οποίος υπέγραψε ως ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ντιμπί Κεϊτά είναι και τυπικά παίκτης του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν το deal με τη Ρεάλ για την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ, ο οποίος ήρθε ως ελεύθερος αλλά οι «Μερένγκες» διατήρησαν ποσοστό μεταπώλησης.

Η ανακοίνωση:

«Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2026 είναι πλέον ο Ντιμπί Κεϊτά. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου του 2003 στο Τολέδο της Ισπανίας και ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Ακαδημία της Ράγιο Βαγιεκάνο. Μετά από ένα χρόνο παραμονής του εκεί μετακόμισε στη συμπολίτισσα Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ισπανός μέσος με καταγωγή από το Μάλι έφτασε μέχρι την Κ19 της «Βασίλισσας» και πλέον θα φοράει τη φανέλα του πρωταθλητή Ελλάδας».

Το who is who του Κεϊτά