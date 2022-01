Ο Τοντ Κάντγουελ είναι ο παίκτης που «έχουν βάλει στο μάτι» στον Ολυμπιακό σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Αγγλία.

Η εφημερίδα «Telegraph» μεταφέρει πως ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει τον Τοντ Κάντγουελ.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, για τον 23χρονο εξτρέμ ενδιαφέρεται κι η Μπόρνμουθ που τον θέλει δανεικό.

«Η Μπόρνμουθ είναι σε διαπραγματεύσεις με την Νόριτς για τον Τοντ Κάντγουελ. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τον Ολυμπιακό. Ο Κάντγουελ ήταν στόχος και της Νιούκαστλ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και αναμένεται να φύγει πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας», τονίζει ο δημοσιογράφος Τζον Πέρσι.

