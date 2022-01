Ο Ιταλός επιθετικός του Παναθηναϊκού είχε την τιμητική του στο Twitter του κορυφαίου αγγλικού συλλόγου, ο οποίος πόσταρε ένα υπέροχο γκολ του Μακέντα.

Ο Φεντερίκο Μακέντα συστήθηκε στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κοινό ως ένα wonderkid της Μάντσεστερ Γιουναϊτέντ. Παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες, ο αγγλικός σύλλογος ανά τακτά χρονικά διαστήματα τον φέρνει και πάλι στο προσκήνιο των ᾽᾽Κόκκινων Διαβόλων᾽᾽.

Αυτή την φορά, ήταν ο επίσημος λογαριασμός του συλλόγου στο Twitter, ο οποίος στη στήλη ᾽Goal of the day'' πόσταρε μία γκολάρα του Ιταλού φορ του Παναθηναϊκού σε αναμέτρηση με την Άστον Βίλα.

#GoalOfTheDay: Around the World



A thunderbolt from Federico Macheda! #MUFC | #PL