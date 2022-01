O Σλοβένος άσος του ΠΑΟΚ με το γκολ που πέτυχε στον αγώνα του «Πανθεσσαλικού» ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ του Σταύρου Σαράφη, που κρατούσε μισό αιώνα!

Ο Γιάσμιν Κούρτιτς με τo γκολ (και την ασίστ) στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον ΝΠΣ Βόλος, έφτασε συνολικά τα 14 σε 28 εμφανίσεις με την «ασπρόμαυρη» φανέλα στη φετινή σεζόν, που είναι με διαφορά η καλύτερη και πιο παραγωγική της καριέρας του.

Ο Σλοβένος χαφ του ΠΑΟΚ με 13 γκολ είναι πρώτος σκόρερ στη Super League Interwetten και έφτασε τα έξι σερί παιχνίδια πρωταθλήματος που βρίσκει το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

O Κούρτιτς με το γκολ που πέτυχε ισοφάρισε ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατούσε μισό αιώνα! Από την σεζόν 1972-73, πιο συγκεκριμένα, όταν η ομάδα του Λες Σάνον έφτασε πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά τελικά τερμάτισε στη 2η θέση με ρεκόρ συγκομιδής βαθμών (92β.) στην ιστορία του, με σύστημα βαθμολόγησης 3-2-1.

Εκείνη την σεζόν ο Σταύρος Σαράφης ήταν πρώτος σκόρερ του «Δικεφάλου» με 20 γκολ εκ των οποίων τα 9 τέρματα τα πέτυχε σε έξι σερί παιχνίδια πρωταθλήματος.

#TheSniper #Kurtic is the second player PAOK FC player, after Stavros Sarafis, who scored in sixth consecutive league game! #PAOK #PAOKStory #ClubRecord pic.twitter.com/qDomP5EMeD