Πώς τα πάνε μέχρι τώρα οι 8 δανεικοί του Ολυμπιακού

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta τα πεπραγμένα των δανεικών του Ολυμπιακού κατά τη φετινή σεζόν.

Ευρισκόμενοι στα μέσα της σεζόν, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να τσεκάρουμε τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι οκτώ δανεικοί του Ολυμπιακού στο εξωτερικό-παρεμπιπτόντως δανεικός σε ελληνική ομάδα υπάρχει μόνο ο Νικολιάς, στη Λάρισα.

Κι επειδή τα δεδομένα είναι τα πιο σημαντικά, ας τα καταγράψουμε χωρίς πολλά σχόλια…

ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ (24,5 ετών). Έχει στα πόδια του 20 παιχνίδια (18 στο πρωτάθλημα και δύο στο Κύπελλο) με την Λεγκανές, στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας της Ισπανίας. Στα 11 ήταν στην αρχική ενδεκάδα. Ο απολογισμός του Σέρβου εξτρέμ είναι τέσσερα γκολ και μία ασίστ. Με αυτά τα τέσσερα γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, που βρίσκεται πέντε πόντους πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Χρηματιστηριακή αξία του 2,5 εκ. Ευρώ.

ΧΑΣΑΝ (28,5 ετών). Η αρχή του στην τούρκικη Κόνιασπορ ήταν συμπαθητική, αλλά όχι και η συνέχεια. Έχει 14 παιχνίδια στα πόδια του (τα 12 στο πρωτάθλημα και τα δύο στο Κύπελλο). Στα πέντε παιχνίδια ήταν στην αρχική ενδεκάδα. Έχει στο ενεργητικό του τέσσερα γκολ και δύο ασίστ. Έχασε τρία ματς από τραυματισμό. Η Κόνιασπορ είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας του τουρκικού πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας. Έχει και μία ολιγόλεπτη συμμετοχή στην Εθνική ομάδα της Αιγύπτου. Χρηματιστηριακή του αξία 3,1 εκ. Ευρώ.

ΠΕΠΕ (24,5 ετών). Έχει στα πόδια του 19 παιχνίδια (14 στο πρωτάθλημα και πέντε σε Κύπελλο και Λιγκ καπ) με τη Φαμαλικάο, στο πρωτάθλημα της Α΄κατηγορίας στην Πορτογαλία. Στα 18 ήταν στην αρχική ενδεκάδα, σε θέση περισσότερο Νο 8. Στο ενεργητικό του έχει ένα γκολ και τέσσερις ασίστ, κυρίως από στατικές φάσεις. Η Φαμαλικάο είναι προτελευταία. Χρηματιστηριακή αξία του 3 εκ. Ευρώ.

ΚΟΥΤΡΗΣ (26,5 ετών). Μετά από μακρά παραμονή στον πάγκο, λόγω της αλλαγής προπονητή στη Φορτούνα Ντίσελντορφ, κέρδισε πάλι τη θέση του στην ενδεκάδα. Καταγράφει 10 παιχνίδια (εννιά στο πρωτάθλημα κι ένα στο Κύπελλο). Στα οκτώ ήταν στην αρχική ενδεκάδα. Στο ενεργητικό του έχει μία ασίστ. Εσχάτως η Φορτούνα (τρεις βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη στη Β΄κατηγορία στη Γερμανία) παίζει με τρεις στόπερ κι ίσως τον βολεύει καλύτερα να παίρνει όλη την πλευρά. Χρηματιστηριακή του αξία 1,3 εκ. Ευρώ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ (25,5 ετών). Έφαγε κι αυτός πάγκο στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά εσχάτως βρήκε θέση στην ενδεκάδα.Έχει 12 παιχνίδια στα πόδια του (11 στο πρωτάθλημα κι ένα στο Κύπελλο) με την Σπάρτα Ρότερνταμ. Στα εννιά ήταν στην αρχική ενδεκάδα. Δεν έχει γκολ η, ασίστ και σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί στο επιθετικό κομμάτι. Η Σπάρτα είναι στην προτελευταία θέση της Α΄κατηγορίας στην Ολλανδία. Χρηματιστηριακή του αξία 600 χιλ. Ευρώ.

ΤΣΟΥΜΙΤΣ (23 ετών). Έχει στα πόδια του 10 παιχνίδια (τα εννιά στο πρωτάθλημα και το ένα στο Κύπελλο). Ήταν βασικός στα τέσσερα. Έχει στο ενεργητικό του δύο πολύ ωραία γκολ και μία ασίστ. Τον πήγε πίσω ένας τραυματισμός, εξαιτίας του οποίου έχασε τρία παιχνίδια. Η Λουκέρνη είναι ουραγός στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας στην Ελβετία και τις προάλλες άλλαξε προπονητή. Χρηματιστηριακή του αξία 600 χιλ. Ευρώ.

ΚΑΝΕ (25 ετών). Ο Ολυμπιακός τον απέκτησε το καλοκαίρι, αλλά τον άφησε στην ομάδα του, τη Νέφτσι (3η στη βαθμολογίας του πρωταθλήματος του Αζερμπαϊτζάν), με την οποία έχει στα πόδια του 19 παιχνίδια: 11 στο πρωτάθλημα, τέσσερα στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, δύο στα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ και δύο στα προκριματικά του Κόνφερενς Λιγκ. Βασικός και στα 19, με ένα γκολ στο ενεργητικό του σε ρόλο αμυντικού μέσου. Έχει κι άλλα πέντε παιχνίδια, σε όλα βασικός, στην Εθνική ομάδα της Γουϊνέας. Χρηματιστηριακή αξία του ένα εκ. Ευρώ.

ΣΟΛΔΑΝΟ (27 ετών). Στην Φουενλαμπράδα, στη ζώνη του υποβιβασμού της Β΄ κατηγορίας της Ισπανίας, έχει 15 παιχνίδια (τα 13 στο πρωτάθλημα και τα δύο στο Κύπελλο), με ένα γκολ στο ενεργητικό του, στο Κύπελλο, απέναντι σε μία άσημη εντελώς ομάδα. Ήταν βασικός στα εφτά παιχνίδια. Χρηματιστηριακή αξία του 700 χιλ. Ευρώ.

Σαν μία γενική εικόνα, οι δανεικοί του Ολυμπιακού με εξαίρεση τον Σολδάνο, έχουν άλλοι αρκετά καλή παρουσία, άλλοι καλύτερη, άλλοι λιγότερο καλή. Όλων οι δανεισμοί λήγουν το καλοκαίρι και ασφαλώς και πρέπει να τους έχουμε υπόψιν μας. Μην ξεχνάμε ότι κι ο Σισέ το περασμένο καλοκαίρι από δανεισμό γύρισε κι έχει εξελιχθεί σε τεράστια μονάδα. Όπως δανεικός ήταν ο Τσιμίκας, γύρισε κι έκανε τη μεγάλη του έκρηξη. Ακόμη κι ο Ομάρ επιστρέφοντας από δανεισμό στην Αγγλία (Χαλ) είχε τρεις σεζόν φοβερές με τα «ερυθρόλευκα».

Η δεξαμενή των δανεικών του Ολυμπιακού πάντοτε έκρυβε ευκαιρίες…

Άσχετο: Κάθε τι που γίνεται, είναι γιατί πρέπει να γίνεται, λένε κάποιοι. Ο Ζοζέ Σα ήθελε επίμονα να φύγει με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020-δεν έφυγε γιατί έσπασε το χέρι του και δεν πρόλαβε να είναι 100% έτοιμος έγκαιρα για τη μεταγραφική περίοδο. Τελικά έφυγε ένα χρόνο μετά, το καλοκαίρι του 2021, και να που του πάνε όλα ιδανικά, στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Γουλβς…

