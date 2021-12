Ολυμπιακός: «Ονειρέψου, αγάπα, δημιούργησε, πάλεψε, επιβίωσε, νίκησε» (vid)

Με video που ανέβασε στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της για τον νέο χρόνο.

Με ένα μικρό video, στο οποίο παραθέτει τις λέξεις «ονειρέψου, αγάπα, δημιούργησε, πάλεψε, επιβίωσε, νίκησε», η ΠΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τις ευχές της για τον νέο χρόνο.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται σε όλους σας Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! Ο νέος χρόνος να φέρει στις ζωές όλων μας υγεία, δύναμη, ευτυχία και καλή τύχη» ανέφεραν οι «ερυθρόλευκοι».



Olympiacos FC wishes you all a Happy New Year! May 2022 bring everyone good health, strength, happiness and good luck!#Olympiacos #NewYear #Wishes #Family #Fans #OlympiacosFC pic.twitter.com/5xEckrcHpU