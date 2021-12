ΠΑΣ Γιάννινα: Τρελό γλέντι στο πούλμαν με «Sali is on fire» για τον σκόρερ Σάλιακα (vids)

Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΣ Γιάννινα γιόρτασαν με την ψυχή τους στο πούλμαν τη νίκη επί της Λαμίας με το γκολ του Μανόλη Σάλιακα, τον οποίο αποθέωσαν τραγουδώντας «Sali is on fire»!

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έφυγε νικηφόρα (0-1) από το Πανθεσσαλικό κόντρα στη Λαμία με το γκολ του Μανόλη Σάλιακα και μετά από 12 αγωνιστικές βρίσκονται στην 3η θέση, συγκάτοικοι με τον ΠΑΟΚ!

Κατά την επιστροφή στα Γιάννενα, οι παίκτες της ομάδας της Ηπείρου γλέντησαν με την καρδιά τους στο πούλμαν, αποθεώνοντας τον σκόρερ. «Sali is on fire» τραγουδούσαν οι παίκτες του Ηρακλή Μεταξά, κάτι που φέρνει στο μυαλό το «Will Grigg's on Fire» που φώναζαν οι Βορειορλανδοί οπαδοί στο Euro του 2016 για τον 26χρονο τότε επιθετικό τους, Will Grigg, απολαμβάνοντας τις στιγμές...

Δείτε τα video που ανέβασε στον λογαριασμό του στο instagram ο αμυντικός του ΠΑΣ Γιάννινα, Νώντας Παντελάκης.