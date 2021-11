ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Στάνκοβιτς VS Βατσλίκ (vids)

Οι γκολκίπερ του αποψινού ντέρμπι του ΟΑΚΑ ήρθαν το καλοκαίρι στην Ελλάδα, έχουν καταθέσει τα διαπιστευτήριά τους και αποπνέουν «ασφάλεια» σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το αποψινό (21/11) ντέρμπι του ΟΑΚΑ όπου η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Λένε πως «οι ομάδες χτίζονται από τον ‘άσο’» και οι δύο «μεγάλοι μονομάχοι» φαίνεται πως διαθέτουν γκολκίπερ ανάλογου βεληνεκούς και αξίας.

Αμφότεροι έγιναν το καλοκαίρι κάτοικοι Ελλάδας και με το «καλημέρα» οι Τσίτσαν Στάνκοβιτς& Τόμας Βατσλίκ κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους και άρχισαν να εμπνέουν «σιγουριά».

Ο μεν πρώτος ήρθε στην Ενωση από την Σάλτσμπουργκ, ενώ ο δεύτερος πριν υπογράψει στους «ερυθρόλευκους» έπαιζε στη Σεβίλλη. Διεθνείς με Αυστρία και Τσεχία αντίστοιχα, ο Βατσλίκ ήταν και η «κολώνα» του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος στο EURO που έγινε μερικούς μήνες πριν και μάλιστα ανακηρύχθηκε, από δημοσιογραφικούς οργανισμούς όπως η Equipe, ως εκ των κορυφαίων πορτιέρε του τουρνουά.

What a save from Czech's Tomáš Vaclík



Save of #EURO2020?pic.twitter.com/AH7ii9Z7en