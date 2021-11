Οι συμπαίκτες και αντίπαλοι Αμραμπατ, Ελ Αραμπί (vids)

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ και ο φορ του Ολυμπιακού έχουν συνυπάρξει στην καλύτερη ενδεκάδα του Μαρόκο για την περασμένη δεκαετία, υπάρχει ματς που ο πρώτος «σέρβιρε» για τον δεύτερο, αλλά και αγώνας που ως αντίπαλοι σκόραραν αμφότεροι.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το μεγάλο ντέρμπι του ΟΑΚΑ όπου την Κυριακή (21/11) η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι όπου θα συγκρουστούν 2 μεγάλες ομάδες και θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους αντίστοιχου βεληνεκούς παίκτες.

Μεταξύ τους θα βρίσκονται οι Νόρντιν Αμραμπατ, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, που προφανώς θα έχουν πολλά να θυμηθούν από την κοινή τους παρουσία στην Εθνική του Μαρόκο, αλλά και τις παλαιότερες «μάχες» τους στα ισπανικά γήπεδα. Βλέπετε έχουν «γράψει» τη δική τους ιστορία στα ποδοσφαιρικά δρώμενα της πατρίδας τους και της χώρας της Ιβηρικής.

Ο πρώτος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Ενωση προερχόμενος από την Aλ Νασρ, ενώ ο δεύτερος από το 2019 «πυροβολεί» στα ελληνικά γήπεδα αφού τότε έγινε κάτοικος Πειραιά.

Συνομήλικοι (έχουν γεννηθεί το 1987) και με 64-49 διεθνείς συμμετοχές αντίστοιχα, δεν είναι τυχαίο πως στα τέλη του 2019 συμπεριλήφθηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος για την περασμένη δεκαετία, αφού αμφότεροι αποτελούν σημείο αναφοράς.

Maghrib Foot's Team of the Decade



No surprise that the World Cup team of Hervé Renard dominates the Team of the Decade, with ten players making the final eleven. Only exception is goal-machine Youssef El Arabi, who was preferred ahead of En-Nesyri and Boutaïb. pic.twitter.com/W93uu3SLg4