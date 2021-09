Παναθηναϊκός – Παλάσιος: Ο Αργεντινός με τα περισσότερα έντονα σπριντ (pic)

Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος από τις πρώτες του προπονήσεις με τα πράσινα δείχνει πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει πολλά από εκείνον, περιμένοντας να βγάλει την ένταση και τα τρεξίματα που τον διέκριναν στην Νιούελς.

Ο 29χρονος εξτρέμ του «τριφυλλιού» από την Τρίτη προσπαθεί να προσαρμοστεί πλέον στη νέα του ομάδα, προπονήθηκε το πρωί στο Κορωπί και το απόγευμα στη Λεωφόρο και έχοντας ήδη αγωνιστικό ρυθμό από την Ιντεπεντιέντε, δείχνει πως πολύ σύντομα θα χτυπάει την πόρτα της 11άδας.

Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι και τον χειμώνα του 2021 αγωνιζόταν στη Νιούελς Ολντ Μπόις με τη μορφή δανεισμού.

Εκεί, όπως έχει αναφέρει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του, κατάφερε να βρει εμπιστοσύνη από τον προπονητή του, Κουντέλκα, πίστη στον εαυτό του και ελευθερία στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει όλα όσα γνωρίζει καλά.

Όπως παρουσιάστηκε από το CIES Football Observatory για ολόκληρο το 2020 και μέχρι και την ολοκλήρωση της σεζόν 2020-2021, ο Παλάσιος ήταν ο Αργεντινός με την μεγαλύτερη ένταση στα τρεξίματα, στην Primera Division της πατρίδας του.

Σε μια ανάλυση των Αργεντινών και των επιδόσεών τους στα πρωταθλήματα Αργεντινής, Βραζιλίας, MLS, το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana, ο Παλάσιος ξεχώρισε.

Είχε 8,98% high intensity distance, με μέσο όρο χιλιομέτρων ανά παιχνίδι στα 9.695.

Δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Best stats in high intensity runs for 5⃣ American competitions (last completed season): #CarlosEduardo 🇧🇷 #SebastiánPalacios 🇦🇷 #DiegoRossi 🇺🇾 #EduardoSalvio 🇦🇷 #RubénFarfán 🇨🇱 More exclusive @SkillCorner stats ➡️ https://t.co/X4Yc45tVBP pic.twitter.com/i7Bp0Nscx0