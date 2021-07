Τζιοβίνκο: Τον αποχαιρετούν με εκατοντάδες μηνύματα οι φίλοι της Αλ Χιλάλ! (pics)

Με ραγισμένες καρδιές και πολλά «ευχαριστώ» για όλα όσα πρόσφερε στην Αλ Χιλάλ αποχαιρετούν τον Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο οι Σαουδάραβες με εκατοντάδες μηνύματα τους.

«Πιστοποιητικό» λατρείας και αποδεικτικό αγάπης, για όσα πέτυχε με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ, στα δυόμιση χρόνια της παρουσίας του, αποχαιρετούν οι Σαουδάραβες τον Σεμπαστιάν Τζιοβίνκο, ο οποίος οριστικά αποτελεί παρελθόν για την πρωταθλήτρια ομάδα του Ριάντ.

Ο 34χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός έφτασε σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του και πλέον μένει να φανεί αν ο επόμενος σταθμός της σπουδαίας καριέρας του θα είναι η Ελλάδα και ο ΠΑΟΚ.

Από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και τον περασμένο Μάιο ο Τζιοβίνκο κατέκτησε σχεδόν τα πάντα με τη φανέλα της Αλ Χιλάλ και τον μεγάλο διάστημα τον Ραζβάν Λουτσέσκου στο τιμόνι της ομάδας.

Οι κυριότεροι τίτλοι του:

2 πρωταθλήματα Σαουδικής Αραβίας (2019–20, 2020–21)

1 κύπελλο Βασιλιά (2019–20)

1 Champions League Ασίας (2019)

Εκατοντάδες μηνύματα αγάπης

Οι φίλοι της Αλ Χιλάλ με εκατοντάδες μηνύματα στο twitter αποχαιρετούν τον Ιταλό σταρ και τον ευχαριστούν για όλα όσα πρόσφερε στον σύλλογο.

«Ευχαριστούμε Τζιοβίνκο, είσαι κάτι ιδιαίτερο για μας», «μας υποσχέθηκε το Champions League και το πήρες. Σε ευχαριστούμε για όλα. Θα μας λείψεις», «ευχαριστούμε πρωταθλητή», «ποτέ δε θα σε ξεχάσουμε», «δεν υπάρχουν αντίο για μας. Οπουδήποτε κι αν είσαι, πάντα θα είσαι στις καρδιές μας», ανέφεραν κάποια από τα μηνύματα στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.

You promised us Asia and you got it. Thank you for everything. You’ll be missed.

#Giovinco pic.twitter.com/xuRbc4VL1m — مجدولين (@20_1994) July 29, 2021