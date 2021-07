Το double του Τζόλη (vid)

O νεαρός πήρε τα βραβεία του «Player's young player of the season» και «MVP of the season» του ΠΑΟΚ για την περασμένη σεζόν

Ως «ημέρα Χρήστου Τζόλη» μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή (24/7) στον ΠΑΟΚ, καθώς ο 19χρονος επιθετικός παρέλαβε τα βραβεία του «Player's young player of the season» και «MVP of the season», όπως αναδείχθηκε για τον «Δικέφαλο του Βορρά».



Ο νεαρός μίλησε στο PAOK TV, τόσο για την πορεία της προετοιμασίας όσο και φυσικά για τη νέα σεζόν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ

Για το πώς βιώνει την πρώτη του προετοιμασία στο εξωτερικό:

«Είμαστε αρκετές ημέρες εδώ, τώρα είμαστε στο τέλος της προετοιμασίας, οι μέρες πέρασαν γρήγορα, γιατί είχαμε να κάνουμε διπλές προπονήσεις. Είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με πέρσι. Τα γήπεδα, ο καιρός τα πάντα είναι διαφορετικά και γενικά εξελίσσεται πολύ ωραία».

Για το τι του αρέσει περισσότερο στην προετοιμασία:

«Ο καιρός για προετοιμασία και προπονήσεις είναι πολύ καλός, αλλά δεν μου αρέσει που είμαστε στο εξωτερικό και δεν μπορείς να βγεις έξω όπως στην Ελλάδα».

Για την προσαρμογή με τον Ράζβαν Λουτσέσκου:

«Eίναι τελείως διαφορετικό το στιλ και το ποδόσφαιρο που θα παίξουμε τη νέα σεζόν. Πέρσι είχαμε τελειώσει με τριάδα στην άμυνα, φέτος έχει αλλάξει είμαστε με τετράδα και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σε εμένα που είμαι επιθετικός, γιατί θέλει να κάνουμε άμυνα και επίθεση ταυτόχρονα και είναι πολύ διαφορετικό».

Για το πώς βιώνει την σχέση με τον Ράζβαν Λουτσέσκου:

«Κάθε ημέρα μιλάω με τον προπονητή, με διορθώνει σε πολλά σημεία, σε τι χρειάζομαι βελτίωση, πώς να κινούμαι γενικά, με βοηθάει πολύ και νομίζω θα συνεχιστεί αυτό για όλη τη χρονιά».

Για το που χρειάζεται ο ίδιος βελτίωση:

«Όπως μου είπε και ο κόουτς στην αμυντική λειτουργία και στο αμυντικό κομμάτι στην τακτική».