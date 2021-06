Το γκολ του Αραμπούλι ψηφίστηκε για το καλύτερο της χρονιάς (vid)

Το τέρμα που είχε πετύχει ο Μπαχανά Αραμπούλι της Λαμίας στο ματς με τον Άρη, ψηφίστηκε από τον κόσμο ως το καλύτερο της της χρονιάς στην Super League Interwetten.

Την φετινή χρονιά είδαμε πολλά όμορφα γκολ. Γκολ από ατομικές ενέργειες, ωραία φάουλ, ακόμα και κόρνερ. Η Super League μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει το καλύτερο, με αυτό του Μπαχανά Αραμπούλι να βγαίνει πρώτο και μάλιστα με 52.8%. Πίσω του στην 2η θέση ήταν αυτό του Χρήστου Τζόλη με 21.09%, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν τα τέρματα των Εμβιλά, Γκαρσία και Γκάνεα.

Αναλυτικά η σχετική αναφορά της Super League Interwetten έχει ως εξής: «Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα των πέντε πρώτων ποδοσφαιριστών, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού NIVEA MEN Best Goal of the Regular Season για τη σεζόν 2020-2021.

1/ Μ. Αραμπούλι (14η αγωνιστική) 52,87%

2/ Χ. Τζόλης (11η αγωνιστική) 21,09%

3/ Γ. Εμβιλά (21η αγωνιστική) 5,65%

4/ Λ. Γκαρσία (12η αγωνιστική) 5,19%

5/ Κ. Γκάνεα (24η αγωνιστική) 4,95%».

Θυμίζουμε πως και στο Gazzetta είχαμε δώσει στον κόσμο την ευκαιρία να ψηφίσει το καλύτερο γκολ, με αυτό του Σίλβα του Άρη να βγαίνει πρώτο με 20% και του Γκάνεα να ακολουθεί με 17%, ενώ τρίτο ήταν αυτό του Πινακά με 13%.