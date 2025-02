Πήρε ακόμη Ταπόκο και Μένσα η Παναχαϊκή

Η Παναχαϊκή ανακοίνωσε δύο ακόμη μεταγραφές στην προσπάθεια που κάνει να ενισχυθεί για να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Μετά τις εννέα μεταγραφές που ανακοίνωσε στις 31 του Γενάρη, η Παναχαϊκή προχώρησε σε δύο ακόμη προσθήκες. Οι Πατρινοί απέκτησαν τους Κέβιν Ταπόκο και Τζέικομπ Μένσα.

Ο πρώτος είναι 30χρονος Γάλλος αμυντικός, που αγωνιζόταν στην Βίτα Κλαμπ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό κι έχει περάσει ξανά από την Ελλάδα φορώντας τις φανέλες του Πανιωνίου και του Απόλλωνα Σμύρνης ενώ ο δεύτερος είναι 24χρονος Γκανέζος κεντρικός αμυντικός, που μεταγράφηκε στις αρχές του Γενάρη στον Παναιγιάλειο.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή ανακοινώνει την προσθήκη του Kevin Tapoko. Ο 30χρονος Γάλλος μέσος (13/04/1994) με πάνω από 100 συμμετοχές στις Εθνικές κατηγορίες της πατρίδας του, έχει περάσει από την Ελλάδα και την Super League 1 με την φανέλα του Πανιώνιου.

«Bienvenue Kévin! Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες!».

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Jakob Mensah. Ο 24χρονος Γκανέζος αμυντικός (24/04/2000) έχει αγωνιστεί εκτός της πατρίδας του και στο πρωτάθλημα της Κίνας.

«Jakob welcome to our family! Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες!».