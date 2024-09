Η Κηφισιά με εντυπωσιακό video γυρισμένο στην πόλη της ομάδας παρουσίασε τις νέες της πρώτες εμφανίσεις για την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

Δυο ημέρες πριν την πρεμιέρα της στη Superleague 2, κόντρα στον Παναργειακό (22/9) η Κηφισιά δημοσιοποίησε τις νέες της πρώτες εμφανίσεις για τη σεζόν 2024-25. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων παρουσίασε τις φανέλες που θα φορούν τόσο οι ποδοσφαιριστές του Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και οι παίκτριες της ομάδας γυναικών του συλλόγου με ένα εντυπωσιακό video με σεβασμό στην ιστορία της ομάδας και της πόλης.

Στο video πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων ο Ανδρέας Τεττέι, ο Γιώργος Μάναλης και ο Αλμπέρτο Μποτία.

«Kifisia FC: An unstoppable force with deep roots

Η νέα εμφάνιση της Κηφισιάς είναι εδώ!

Με σεβασμό στην ιστορία και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η νέα εμφάνιση της Κηφισιάς ήρθε και συμπυκνώνει όλα όσα πρεσβεύει ο σύλλογος.

Με γνώμονα τον σεβασμό και τις αξίες του αθλητισμού. Με στόχο τον πρωταθλητισμό και τη διαρκή προσπάθεια για την κατάκτηση νέων κορυφών.

Γιατί αυτή η ομάδα ενώνει μια ολόκληρη πόλη για να γίνει πράξη το “together we are an unstoppable force”!», αναφέρει στην ανακοίνωση της η Κηφισιά.