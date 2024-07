Η Super League 2 θα διεξαχθεί τη νέα σεζόν σε δύο ομίλους, μέσω των οποίων θα προβιβαστούν ισάριθμες ομάδες (σ.σ. οι πρωταθλήτριες) και θα υποβιβαστούν πέντε.

Στις 22 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Super League 2, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό (10/7) Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής.

Οπου και αποσαφηνίστηκαν οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής του.

*Η κατηγορία θα έχει δύο ομίλους, τον Α με 10 ομάδες και τον Β με 11. Ο Α δεν θα είναι ο Βορράς και ο Β Νότος, ενώ το ποια clubs θα συμμετάσχουν σε κάθε όμιλο θα αποφασιστεί σε επόμενο Δ.Σ..

*Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας θα έχουμε, σε κάθε όμιλο, ξεχωριστά Play Off και Play Out όπως και πέρσι. Στα Play Off θα συμμετάσχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-5 και στα Play Out από την 6η και κάτω (6-10 και 6-11 αντίστοιχα). Οι ομάδες θα διαιρέσουν τους βαθμούς τους κατά ήμισυ (/2), ενώ οι αγώνες και των Play Off και των Play Out θα είναι διπλοί, δηλαδή θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας. Ετσι δεν θα υποβιβαστεί κανείς απευθείας μετά την ολοκλήρωση της regular season, όπως συνέβη πέρσι.

*Μετά το φινάλε και των έξτρα πρωταθλημάτων θα προβιβαστούν στη μεγάλη κατηγορίαοι πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο (σ.σ. δύο αθροιστικά), ενώ από τον Α θα πέσουν δύο και τον Β τρεις (σ.σ. πέντε αθροιστικά).

*Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην κανονική διάρκεια θα ισχύουν τα αντίστοιχα κριτήρια του ΚΑΠ, ενώ μετά το τέλος των Play Off και Play Out το κριτήριο θα είναι η ανώτερη θέση που έχουν καταλάβει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, όπου αποφασίστηκαν τα εξής:

Εγκρίθηκαν τα πρακτικά του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου

Εγγράφηκαν νέα μέλη οι εξής: Αστέρας Τρίπολης, Εθνικός Ν. Κεραμιδίου, Καβάλα, Κηφισιά, Παναργειακός, Πανιώνιος, ΠΑΣ Γιάννινα.

Αποφασίστηκε η 22α Σεπτεμβρίου 2024 ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος, αγωνιστικής περιόδου 2024-2025

Επίσημη μπάλα του πρωταθλήματος ψηφίστηκε ομόφωνα η Nike Flight της εταιρίας «11 Τeam Sport Ηellas»

Ανοίχτηκαν οι προσφορές των ασφαλιστικών εταιριών για την ασφάλιση των ποδοσφαιριστών, όπου ψηφίστηκε η Allianz.

Ορίστηκε πενταμελής επιτροπή με τους κ.κ. Μαρτσούκο, Ανδρώνη, Τσιόδρα, Πρίτσα και Χριστοβασίλη που θα διαχειριστούν το θέμα της παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Εγκρίθηκε η προκήρυξη του Πρωταθλήματος αγωνιστικής περιόδου 2024-2025, κατά την εισήγηση της Διοργανώτριας.

Προηγήθηκε η Γενική Συνέλευση όπου παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός 2023-2024»